Мехико, 5 марта, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает снижение кредитных рейтингов страны и государственных компаний «наказанием за неолиберальную политику» последних 36 лет, 5 марта передает агентство Reuters.

DEZALB Мексиканская культура

«Это была неэффективная экономическая политика… Неолиберализм в Мексике является синонимом коррупции и воровства», — заявил президент на пресс-конференции в Мехико.

Однако президент Мексики отметил, что рейтинговые агентства слабо реагировали «всё время, пока Pemex и Федеральная комиссия по электроэнергии были наводнены коррупцией».

Читайте также: S&P снизило кредитный рейтинг мексиканской Pemex