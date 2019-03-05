КНДР (Северная Корея), 5 марта, 2019, 20:05 — ИА Регнум. По заявлению генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано, его организация продолжает следить за ядерной программой КНДР, используя для этого открытую информацию и спутники. При этом МАГАТЭ готово после достижения политического соглашения между КНДР и США провести в Северной Корее соответствующую инспекцию, сообщает 5 марта Синьхуа.

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В рабочем докладе совету управляющих МАГАТЭ отмечается, что с начала декабря 2018 года никакой активности вокруг северокорейских ядерных объектов, включая ядерный реактор мощность в 5 МВт в Йонбене, не зафиксировано. Тем не менее Амано продолжил выступать с претензиями к КНДР, требуя от Пхеньяна немедленно приступить к взаимодействию с МАГАТЭ по всем «неурегулированным вопросам».

Определенное внимание глава МАГАТЭ уделил и иранской теме. Он отметил, что Тегеран выполняет обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей ядерной программе (СВПД). МАГАТЭ, по его словам, собирается и дальше инспектировать состояние ядерных объектов Ирана, проводить анализ полученной информации и принимать соответствующие меры.