Москва, 5 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» отменила 32 рейса в московском аэропорту «Шереметьево», намеченных на 6 марта. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

В частности, отменены внутренние рейсы в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Казань, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самару, Сургут, а также международные рейсы в Дюссельдорф, Варшаву, Вильнюс, Ригу, Хельсинки.

Кроме этого, сообщается переносе на более позднее время ещё 20 авиарейсов, в том числе в Анапу, Краснодар, Омск, Сыктывкар, Уфу, Софию, Штутгарт.

В сообщении авиакомпании уточняется, что корректировки внесены в расписание в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе аэропорта «Шереметьева».