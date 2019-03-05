Вашингтон, 5 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. После провала состоявшейся 27−28 февраля в Ханое второй встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, начинаются консультации с участием южнокорейской стороны. В ближайшие дни спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун посетит Вашингтон для обсуждения сложившейся ситуации, сообщает 5 марта Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД Южной Кореи Но Кю Дука.

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По словам спецпредставителя, которого ожидает встреча с американским коллегой Стивеном Бигэном, в Сеуле ожидают продолжения диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, для чего стороны собираются обсудить ряд мер по возобновлению контактов после того, как они досрочно и без ожидавшегося двустороннего соглашения прервались в ходе ханойской встречи.