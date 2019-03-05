Пекин, 5 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В Пекине начала работу вторая сессия ВСНП — китайского однопалатного парламента, в центр внимания которой помещен отчетный доклад Госсовета КНР о работе правительства в 2018 году и задачах на 2019 год, с которым выступить премьер Ли Кэцян, сообщает 5 марта Синьхуа.

Russian.news.cn Ли Кэцян

На сессии также, в соответствии с повесткой, будут рассмотрен Доклад о выполнении плана экономического и социального развития КНР и об исполнении центрального и местных бюджетов в 2018 году и о проектах соответствующих планов на 2019 год.

В работе высшего органа законодательной власти КНР, которую ведет председатель ВСНП Ли Чжаньшу, принимает участие партийно-государственное руководство во главе с Си Цзиньпином. Участвует вся «семерка» членов Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, а также заместитель Председателя КНР Ван Цишань.