Вашингтон, 5 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Командующий Европейским командованием вооруженных сил США генерал Кёртис Скапаротти не рекомендовал американским властям поставлять в Турцию новейшие истребители F-35, если туда будут поставляться российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом Скапаротти заявил сегодня, 5 марта, выступая в Сенате Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

«Мой совет как военного — не продавать F-35, не осуществлять полёты и в целом не использовать их со странами, которые используют российские оборонные системы, в особенности системы ПВО», — сказал генерал.

Он также выразил желание, чтобы Турция пересмотрела свое намерение купить у Российской Федерации ЗРК С-400. Скапаротти подчеркнул, что в случае, если Анкара таки получит российские ЗРК С-400, то она не сможет получить многие другие системы, которые США им могут предоставить.