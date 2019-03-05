Каменск-Уральский, Свердловская область, 5 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Бывший мэр свердловского Камерска-Уральского и экс-глава Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов уже находится под судом. Его дело рассматривает Синарский районный суд Каменска-Уральского, пишут местные СМИ.

Пермская губерния. Каменск-Уральский. Вид на Каменский чугунноплавильный завод. 1910

Заседание должно было пройти 4 марта. Но оно не состоялось — не явился адвокат подсудимого. В итоге суд перенесли на 12 марта.

Тем временем СКР раскрыл детали обвинения в адрес бывшего высокопоставленного чиновника. Оказалось, что его обвиняют в получении особо крупной взятки. Следователи считают, что в 2014 году он получил от представителя одной из строительных фирм деньги и имущество на общую сумму более 5 млн 900 тыс. рублей, а взамен якобы должен был подписать акты о приёмке выполненных работ, а также справки о затратах по двум муниципальным контрактам на строительство двух жилых многоквартирных домов и детского сада. При этом следствие считает, что часть работ выполнена не была.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержан Михаил Астахов был 12 мая 2018 года сотрудниками ФСБ. Отметим, своей вины он не признаёт.