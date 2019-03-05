Берн, 5 марта, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Центробанк Швейцарии представил публике новую банкноту номиналом 1000 швейцарских франков ($1000), 5 марта передает агентство Associated Press.

Baikonur Центральный банк Швейцарии

Сообщается, что новая пурпурно-фиолетовая купюра «меньше по размеру и проще в обращении», а также имеет «сложную защиту» от подделок.

Выход на рынок новой версии самой дорогой купюры в мире из находящихся в свободном обращении ожидается 18 марта.

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