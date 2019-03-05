Владимир, 5 марта, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в ответ на претензии руководства «Газпром межрегионгаз Владимир» заявил, что компания не подключилась к разработке нового соглашения о погашении задолженности. Как сообщила пресс-служба областной администрации, бывший генеральный директор компании Сергей Бондаренко и гендиректор Алексей Конышев «фактически обвинили администрацию Владимирской области в непринятии мер по ликвидации просроченной задолженности потребителей региона за поставленный газ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги за газ

Глава региона напомнил о заседании Комиссии при Совете директоров ПАО «Газпром», на котором председатель Совета Виктор Зубков заявил, что на 90% успех погашения задолженностей зависит от региональных «дочек» Газпрома и на 10% — от органов исполнительной власти.

«Посыл председателя Совета директоров ПАО «Газпром» тем более актуален для Владимирской области, что все организации и учреждения, финансируемые из регионального бюджета, закрыли 2018 год без долгов. То есть орган исполнительной власти полностью выполняет свои обязательства перед «Газпромом» в той части, которая непосредственно от него зависит. Основной объём долга, как признают сами руководители ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», числится за теплоснабжающими организациями, а это в основном частные компании», — заявил Сипягин.

По словам Сипягина, он уже сообщал компании о неспособности многих должников расплатиться за полученные ресурсы, назвал заключённое с прошлым губернатором соглашение нереалистичным и предложил подписать новый документ. Виктор Зубков поручил гендиректору ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексею Конышеву совместно с администрацией области проработать этот вопрос, но губернатор также не получил предложений от газовщиков.

«Мы работали, работаем и будем работать над тем, чтобы потребители региона погасили задолженность за полученные топливно-энергетические ресурсы. И мы готовы к совместной работе с «Газпром межрегионгаз Владимир» на честных и прозрачных условиях. И нет оснований сомневаться, что ПАО «Газпром» продолжит реализацию социальных программ в нашей области», — заявил губернатор.

В пресс-службе администрации добавили, что очередное заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы пройдёт по графику — в конце марта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 5 марта бывший гендиректор «Газпром межрегионгаз Владимир» Сергей Бондаренко заявил, что администрация Владимирской области не выстроила работу по согласованию социальных программ и ликвидации задолженности перед поставщиком, в связи с чем была заморожена работа по программе «Газпром — детям».