Москва, 5 марта, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Российский фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту начал проходить через пролив Ла-Манш, сообщает 5 марта пресс-служба Северного флота.

Mil.ru Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

«Адмирал Горшков» возглавляет отряд кораблей, который в ближайшие несколько месяцев будет выполнять задачи дальнего похода в разных районах Мирового океана.

Кроме этого фрегата в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и морской танкер «Кама».

Пресс-служба отмечает, что для фрегата «Адмирал Горшков» это первый поход такого масштаба. В ходе них экипаж уже провёл несколько боевых учений.

«Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что, помимо выполнения поставленных задач в море, отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств», — сообщает штаб Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков» является первым надводным носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте.