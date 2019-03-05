Владимир, 5 марта, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Руководство компании «Газпром межрегионгаз Владимир» заявило о том, что администрация Владимирской области не выстроила работу по согласованию социальных программ и ликвидации задолженности перед поставщиком. Как сообщил портал «Зебра-ТВ», об этом заявил бывший генеральный директор компании Сергей Бондаренко на пресс-конференции 5 марта.

Montmorillonit Газпром. Владимир

По словам Бондаренко, компания приостановила реализацию программы «Газпром — детям», в рамках которой планировалось строительство спортивных объектов на территории региона.

«По моей информации, по этой программе, которая постоянно синхронизируется, администрация региона и Газпрома должны были быть построены и планировались к проектированию и строительству за несколько лет. И в этом году, в частности, должны были начать реализовывать некоторое объекты — такие, как ФОК с бассейном и универсальный спортзал в Гусь-Хрустальном районе с объемом вложений ориентировочно 530 миллионов рублей, а также с универсальным залом в детском спортивном центре «Олимп» в Собинском районе с объемом вложений ориентировочно 270 миллионов рублей.

Реконструироваться должен был стадион в Гороховце на 41 миллионов рублей, а также речь шла о создании спортивной зоны в парке 950-летия Суздаля на 39 миллионов рублей. А также объекты во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном и значительное количество других объектов, которые постоянно меняются — в зависимости от программ и финансирования. Как будет построена работа в данном направлении зависит, конечно же, от действующей администрации, которая при выстраивании работы с Газпромом, конечно же, должна для жителей Владимирской области данные вопросы осветить. Но насколько я знаю, этот вопрос сейчас — по моей информации — приостановлен, так как требует выстраивания работы именно региональных властей с группой компаний Газпром», — заявил Бондаренко. В профильном министерстве информацию о заморозке строительства не подтвердили.

Также, по мнению бывшего гендиректора, новая администрация не содействует снижению задолженности перед газовиками.

«К сожалению, за 2018 год рост задолженности по теплоснабжающим организациям составил больше 246 миллионов рублей. Продолжилась тенденция роста задолженности и в 2019 году. В основном, это задолженность по категории теплоснабжающих предприятий. На сегодняшнюю дату задолженность составляет 3,1 миллиардов рублей, теплоснабжающих организаций из них — больше 2,4 миллиардов рублей», — сообщил Бондаренко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Бондаренко оставил пост гендиректора «Газпром межрегионгаз Владимир» в 2018 году и перешёл на работу в Ставрополь. На его должность был назначен бывший заместитель губернатора Владимирской области Алексей Конышев.