Париж, 5 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон представляет сегодня, 5 марта, в Париже Европейскую академию разведки — один из главных проектов, обозначенных в его амбициозном плане «глубинной трансформации» ЕС. Детали своего замысла французский лидер раскрыл еще в ходе памятной речи в университете Сорбонна в сентябре 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

По меньшей мере 30 руководителей различных секретных служб стран Евросоюза (помимо Швейцарии и Норвегии) и еще 300 профессионалов этой области принимают участие во встрече, которая включает рабочие совещания по обмену опытом и круглые столы. Мероприятие расценивается как большое событие для европейского сообщества разведчиков.

Одно из наиболее заметных выступлений в программе встречи — речь главы испанского Национального центра разведки (CNI) генерала Феликса Санса Ролдана, которого в Елисейском дворце назвали «подлинным локомотивом» инициативы, постоянно находящимся на связи с французским координатором, Пьером де Буске де Флорианом, отмечает El Mundo.

«Мы очень благодарны за всю его помощь. Он проявлял большую активность с самого начала как главное действующее лицо, участвовал во всех собраниях, озвучивая идеи и собственные предложения, и внес большой вклад в динамику проекта», — подчеркнул высокопоставленный представитель французской исполнительной власти.

Роль CNI была ключевой, например, при убеждении немецких спецслужб, чтобы они активно включились в работу. Центральная роль Испании будет подтверждена и на первом саммите Европейской академии разведки, который состоится в Мадриде в конце марта. На этом мероприятии будет определен состав управляющих органов академии, однако следует исключить окончательную передачу проекта в руки испанцев.

Суть идеи Макрона — в укреплении связей между руководящими органами разных европейских разведок. В Елисейском дворце полагают, что дистанция и культурные различия между странами ЕС в данный момент являются «чрезмерными» с учетом угроз, перед лицом которых оказалась Европа.

В первую очередь это исламский терроризм и популизм националистического толка, разъедающие континент на фоне «очевидного упадка Соединенных Штатов, растущих амбиций России и возвышения Китая», пишет испанское издание. Североамериканские службы в проекте не задействованы, равно как и израильские, однако британские принимают участие, несмотря на приближающийся Брексит.

Миссия Европейской академии разведки имеет тройственный характер. Во-первых, проект должен обеспечить возможность совместной работы и информирования, чтобы главы секретных служб получали всесторонний взгляд на мировые события и то, что в данный момент поставлено на карту. Во-вторых, от организации ждут, что она поможет разведкам обмениваться профессиональным опытом для унификации своих практик. Наконец, академия может внести вклад в стратегическое планирование в самом широком смысле слова, задействуя знания внешних специалистов, таких как университетские профессора или журналисты.