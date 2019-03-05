Киев, 5 марта, 2019, 18:55 — ИА Регнум. На Украине нужно задержать всех подозреваемых в организации и участии в коррупционных схемах госконцерна «Укроборонпром» и cовета национальной безопасности и обороны. Об этом 5 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

Турчинов Александр reg

Он опасается, что первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский покинет Украину, чтобы избежать наказания.

«Сегодня людей, которые должны нести ответственность, нужно посадить в каталажку, назначить группу следований и начать расследовать это дело… Господин Гладковский два дня будет ходить, а потом сядет в самолет у улетит. Куда он полетит? В другую страну — на Запад. В Россию же он не полетит, а может и полетит, он же оттуда брал запчасти. И как его потом оттуда достать? Никак», — возмутился Пустовойтенко.

При этом он призвал секретаря СНБО Александра Турчинова провести внутреннее расследование фактов коррупции в СНБО и отреагировать на скандал.

«Господин Гладковский-старший работал первым заместителем секретаря СНБО господина Турчинова. Турчинов тоже несет ответственность за работу своего подчиненного. Нужно сегодня, не ждать избрания нового президента, если еще выберем его, а провести внутреннее расследование в СНБО — кто, как, чем занимался. СНБО подчиняется непосредственно президенту Украины. Он тоже за это несет ответственность», — напомнил Пустовойтенко.

По его словам, минфин Украины, нацбанк, счетная палата и служба безопасности Украины могут быстро отследить всю схему движения коррупционных средств.

«Механизм контроля за бюджетными средствами находится в Министерстве финансов, Госказначействе, есть Нацбанк, Счетная палата, которая вместе со Службой безопасности Украины контролируют каждую копеечку. Посмотреть проход этих средств элементарно. «Укроборонпром» руководит госпредприятиями. В первую очередь он должен размещать госзаказы на этих госпредприятиях военно-промышленного комплекса. А мы его раздаем тем структурам, которые работают во власти, это коррупция. Мы используем наши бюджетные средства для обогащения отдельных коррупционеров, которые находятся при власти», — добавил Пустовойтенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» опубликовали расследование, в котором обвинили первого заместителя секретаря СНБОГладковского, его сына Игоря Гладковского и экс-руководство госконцерна «Укроборонпром» в хищениях в оборонном комплексе Украины. По данным журналистов программы, фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины «заработали» минимум 250 млн. грн. (9,2 млн. долл.) во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники организованной группы, куда входят представители СНБО и «Укроборонпрома», посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два — четыре раза дороже перепродавали их заводам «Укроборонпрома». Одной из таких прокладок выступал завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежал президенту Петру Порошенко.

Кроме того, 27 февраля первый заместитель главы госконцерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко допускает, что журналисты программы «Наші гроші» опубликовали материалы уголовных дел, которые открывались правоохранительными органами с 2015 по 2018 год.