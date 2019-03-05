Тула, 5 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов посетил с визитом Тульскую область 5 марта, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Тульская область стала первым регионом, куда глава Минфина РФ прибыл по поручению президента Владимира Путина, чтобы обсудить вопросы практической реализации нацпроектов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Встреча первого вице-премьера правительства РФ Антона Силуанова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина

Визит Силуанова в Тульскую область начался с посещения цеха наполнения аэрозольной продукции и фабрику процессов на предприятии ООО «Аэрозоль Новомосковск». Компания стала участником первой волны пилотного проекта по повышению производительности труда: в рамках проекта удалось почти в пять раз сократить время переналадки линии и увеличить выпуск продукции на 20%.

Глава Минфина также провел совещание по вопросам реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В частности, Силуанов высоко оценил опыт предприятия «Аэрозоль Новомосковск». Он напомнил, что задача нацпроекта — увеличить экономические показатели на 5% ежегодно, компания увеличила показатели на 10%.

Алексей Дюмин поблагодарил первого вице-премьера за то, что для обсуждения национальных проектов экономического блока правительства первым регионом была выбрана Тульская область.

«Тульская область — регион с развитой и достаточно диверсифицированной промышленностью. За 2018 год объем отгруженной продукции промышленного производства в регионе составил более 749 миллиардов рублей с ростом более 16%», — сказал глава региона, отметив, что показателей удалось достичь в том числе благодаря серьезному вкладу предприятий-экспортеров.

Сегодня экспорт в Тульской области превышает импорт в 3,3 раза, в денежном выражении составил более 3,5 млрд долларов США. При этом почти 100% экспортируемых товаров являются несырьевыми, что соответствует одной из задач нацпроекта. В 2018 году, добавил губернатор, объем инвестиций в основной капитал превысил 150 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. В 2017 году прирост составил также более 10%.

«Как следствие, увеличиваются бюджетные доходы региона. Так, только за 2018 год собственные доходы мы нарастили более чем на 11%. Будем продолжать работу в этом направлении», — сказал Дюмин.

Работа по реализации нацпроектов в Тульской области началась с прошлого года. Так, разработано и утверждено 12 региональных приоритетных программ по всем нацпроектам и 50 региональных проектов. Общий объем финансирования — около 65 миллиардов рублей, в том числе 20 млрд из регионального бюджета.

Алексей Дюмин напомнил, что Тульская область стала одним из семи пилотных регионов проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Проект реализуется с 2017 года. В нем принимают участие уже 20 предприятий в таких отраслях промышленности, как металлургия, химия, машиностроение, целлюлозно-бумажное производство, производство строительных материалов. Кроме того, создан и действует Региональный центр компетенций. По итогам реализации проекта ставится задача добиться прироста производительности труда на 28% к уровню 2018 года, это выше аналогичного показателя национального проекта (20%).

Проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» крайне важен для региона и затрагивает не только действующих предпринимателей, добавил Алексей Дюмин.

«Активную роль в проекте должны играть школьники, студенты, молодые мамы, представители «серебряного возраста», военные пенсионеры», — подчеркнул Алексей Дюмин, отметив, что людей нужно увлечь идеей предпринимательства, предоставить им условия для развития своего дела.

Губернатор отметил, что в текущем году значительно расширена региональная линейка финансовых инструментов. В частности, внедрены льготные микрозаймы для социально ориентированного бизнеса, для женщин и молодежи, предпринимателей старше 55 лет. Создается институт наставничества по принципу бизнес-школы для потенциальных и действующих предпринимателей. Обучение в ней будет построено на основе современных кейсов и программ — в том числе совместно с экспортным центром по выходу на международные рынки.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область активно включилась и в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Была разработана соответствующая региональная программа с ключевыми направлениями по поддержке промышленного и сельскохозяйственного экспорта, развитию экспорта услуг, а также поддержке малых и средних предпринимателей-экспортеров, что является отдельной и довольно сложной задачей.

«И конечно, нельзя забывать про поддержку наших «экспортных флагманов» — крупнейших промышленных предприятий. У нас их более десятка, а некоторые из них являются лидерами по экспорту не только в России, но и в Центральной Европе», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что в процессе работы по национальным проектам правительство региона в диалоге с предпринимателями выделило вопросы, по которым необходимо уточнение или корректировка механизмов — такие, как стимулирование экспорта, субсидирование транспортных расходов экспортеров.

Антон Силуанов и Алексей Дюмин также посетили компанию «Щекиноазот». Здесь был подписан меморандум о намерении между ОАО «Щекиноазот», АО «Газпромбанк» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), который определяет основные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества при реализации проекта строительства установки по производству аммиака и карбамида проектной мощностью 525 тыс. и 700 тыс. тонн в год соответственно на промышленной площадке предприятия.