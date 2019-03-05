Москва, 5 марта, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Советский лидер Иосиф Сталин — уникальный персонаж в мировой истории, и поэтому он всегда будет привлекательным, полагает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 5 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках дискуссии о роли Сталина в истории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

«Не надо трогать покойников. Есть простой ясный закон. Не трогайте покойников и не трогайте памятники, если хотите, чтобы у вас всё было в порядке, — сказал Шахназаров. — Никого не надо никуда переносить или перезахоранивать. Это глупость несусветная. Я не отношусь к сталинистам или к антисталинистам. Я смотрю на это исторически. Дело всё в том, что история любит победителей. С этим ничего нельзя поделать. Сталин при всём том, что у него много грехов (депортация народов, репрессии — этого никто не отменяет), выполнил все задачи, которые он поставил. В этом смысле он уникальный персонаж в мировой истории. И этим он всегда будет привлекательным. Это не значит, что его надо боготворить, но надо понимать, что c этим ничего не поделаешь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в центре Москвы собрались люди, чтобы почтить память секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина. Граждане принесли к его могиле у Кремлёвской стены цветы, некоторые пришли с флагами СССР и портретами советского лидера.