Нью-Йорк, США, 5 марта, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Индексы фондового рынка США практически не изменились с момента закрытия торгов, 5 марта передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 9,42 пункта (0,04%), до 25 829,07 пункта, индекс S&P 500 открылся повышением на 1,60 пункта (0,06%), до 2794,41 пункта, индекс Nasdaq вырос на 4,73 пункта (0,06%), до 7 582,29 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 4 марта закончились для индексов Уолл-стрит в «красной зоне» — у инвесторов иссяк оптимизм по поводу ожидаемой торговой сделки США и Китая.

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