Киев, 5 марта, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В ближайшие 5 лет Украина действительно из импортера может стать экспортером природного газа, первые признаки этого видны уже сегодня, говорится в материале польского издания Forsal.

Gov.ua Украинский газ

Перевод этой статьи сегодня, 5 марта, опубликовал ряд украинских СМИ.

Как говорится в материале, Украина станет экспортером газа, увеличив добычу этого топлива при одновременном снижении его потребления.

Польское издание отмечает, что в 2020 году добыча газа государственными компаниями Украины достигнет 20 млрд кубометров в год (премьер-министр Владимир Гройсман на днях признал, что это план, по сути, уже провален — ред.), тогда как частные компании будут добывать 6−7 млрд кубометров в год.

Что же касается потребления природного газа, в статье говорится, что с 118,2 млрд кубометров в год в 1991 году потребление Украиной природного газа сократилось почти в 4 раза — до 32 млрд кубометров в 2017 году.

«С 2011 года Украина постепенно снижала долю импортируемого газа в структуре потребления, в 2016 году она составила всего 33%. К сожалению, уже в 2017 году доля импорта увеличилась до 44%. При этом потребление остается на более или менее равном уровне — в 2016 году было импортировано 11,1 млрд кубометров, а в 2017 году — 14,1 млрд кубометров», — пишет Forsal.

В материале говорится, что «первые ласточки», объявляющие об уходе Украины от роли импортера и транзитной страны, уже видны, хотя, подчеркивает польское СМИ, они также указывают на усиление неблагоприятных тенденций в структуре собственности ключевого сектора с точки зрения энергетической безопасности.

«В конце января компания «Энергия Краины», принадлежащая бывшему вице-премьеру Сергею Тигипко во время президентства Виктора Януковича, сообщила о проведении поставок газа в Словакию. Согласно информации консалтингового агентства ICIS, несколько украинских компаний уже рассматривают возможность экспорта голубого топлива из украинских ресурсов в Венгрию. Ведутся также переговоры по украинскому экспорту через польскую газовую сеть в Румынию», — отмечается в статье.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что стратегическая цель Киева на ближайшие несколько лет — превратить Украину в страну-экспортера газа.

«Из страны-импортера нам надо превратиться в страну, которая сможет обеспечить на 100% себя всем спектром энергетических ресурсов. И, конечно, наша стратегическая цель — страна-экспортер», — заявил премьер.

В ноябре 2018 года министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет настолько большой ресурсный потенциал, что может стать «европейским Техасом».

«Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи на Украине таков — и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе… У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладке планируемых трубопроводов, по инфраструктурному потенциалу», — сказал американский министр.