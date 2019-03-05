Ла-Пас, 5 марта, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что попытка военной агрессии США против Венесуэлы провалилась. Об этом Моралес написал сегодня, 5 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Моралес Эво

«Реальность и настрой народа Венесуэлы показывают провал интервенционистского обмана Трампа, который попытался использовать братские государства для так называемой гуманитарной помощи, которая на самом деле скрывала военную агрессию», — написал Моралес.

Также он подчеркнул, что мир в Венесуэле — это мир во всей Латинской Америке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проамериканская венесуэльская оппозицияи пыталась устроить провокацию 23 февраля под предлогом доставки в Боливарианскую республику гуманитарной помощи. Однако попытка эта провалилась.