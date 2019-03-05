Калуга, 5 марта, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Накануне Международного женского дня территориальные общественные самоуправления «Театральная площадь» и «Площадь Победы» Калуги подвели итоги работы за прошедший год. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, встреча прошла в праздничной обстановке, с подарками и творческими поздравлениями. Глава городского самоуправления, председатель ТОСов «Театральная площадь» и «Площадь Победы» Александр Иванов отметил, что практически в каждой территориальной общине около восьмидесяти процентов актива — женщины. Именно на их хрупких плечах лежит основной груз работы на территориях.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил актив ТОСов с 8 марта

«Нас всех объединяет одно — это любовь к нашему городу, — заявил Александр Иванов. — Особенно приятно, что все члены ТОСов, особенно женщины, занимают активную жизненную позицию и, несмотря на семейные заботы, основную работу, повседневные дела и заботы ведут большую общественную работу по месту жительства».

Юные таланты Дома творчества подарили активистам праздничный концерт. Особенно теплые поздравления прозвучали в адрес двух юбиляров — Светланы Карповой и Рината Варнавина, подарки получили также все члены территориальных общин.

На заседании ТОСов было принято единогласное решение продолжить работу по благоустройству дворовых территорий, утвердили соответствующую программу, и летом в этих двух общинах новый асфальт появится еще в двух дворах, выработан перспективный план действий, куда входит и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры.