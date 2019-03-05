Москва, 5 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Министерстве энергетики России объяснили необходимость принятия закона о перечне регионов с регулируемыми ценами на электроэнергию, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, направленный на уточнение перечня регионов РФ с регулируемыми ценами на электричество. Список таких регионов — закрытый, в него войдут Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, а также Карелия, Северная Осетия, Тува и Чечня.

Включение территорий в этот перечень означает, что по регулируемым договорам, то есть по сниженной цене будут покупать электрическую энергию не только население и приравненные к населению группы потребителей, но и иные промышленные потребители, отметила заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

«Это делается в целях поддержки регионов со сложным социально-экономическим положением», — сказала также замминистра.

Министерство «просто переносит ограничение перечня таких территорий с уровня акта правительства на уровень федерального закона».

«Исторически в этот перечень входили большая часть субъектов Российской Федерации, входящих в СКФО, и Республика Тыва. На данный момент ещё этот перечень дополнен Республикой Бурятия и Республикой Карелия», — отметила Бондаренко.

Закон предполагает жесткое ограничение территорий, которые в сфере тарифов могут рассчитывать на помощь соседей — ведь компенсироваться тарифы будут другие 76 регионов.

«Цель настоящего законопроекта, во-первых, ограничить этот перечень этих территорий, имея в виду, что конечные цели — переход на полную либерализацию рынка законом уже сейчас поставлен, этот срок 2027 год. И в оценке социально-экономического состояния субъектов, безусловно, правительство это решение принимало коллегиально, мнение не только Минэнерго выслушивалось, но и в этой работе участвовала и антимонопольная служба, и Минфин, и Минэк. Подход был комплексный к тому, чтобы такое решение было со стороны правительства системным», — заявила замглавы Минэнерго.

В министерстве не скрывают, что ряд регионов также хочет попасть в этот перечень. Так, поступали предложения от Забайкальского края, Волгоградской области.

«К слову сказать, как раз по обращению Забайкальского края мы проводили системный анализ, какой эффект суммарно даст такая льгота по включению этого перечня и кто будет являться основным выгодоприобретателем этого? Конечно, мы смотрим. Но с учетом того, что все-таки те заводы и тот бизнес, который в том числе на территории Волгоградской области осуществляется, необходимо оценивать, нужно ли его ставить в более преференциальные условия по сравнению с таким же бизнесом в других регионах. Заплатить за один алюминиевый завод должен другой алюминиевый завод на другой территории», — рассуждает Бондаренко.

В итоге замминистра конкретизировала идею инициативы.

«Мы на самом деле к вопросу подходим комплексно и хотим донести через законопроект главную мысль. Включение нового региона в этот перечень означает, что за потребителей этого региона будут платить потребители других регионов, и поэтому коллеги-депутаты из других регионов будут должны проголосовать за включение соответствующей территории с полным пониманием, что этим решением они будут возлагать такую нагрузку на потребителя своего региона», — указала она.

«При этом оценка социально-экономического состояния субъекта и, вообще, адресность поддержки субъектов, она сейчас, работа в правительстве, ведётся комплексная. Поэтому мы просто повышаем уровень решения этого вопроса через повышение акта, которым утверждается этот перечень», — заключила Бондаренко.