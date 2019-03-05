Калуга, 5 марта, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии. Как сообщил 5 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Сергей Сергеев, по версии следствия, осужденный, используя мобильный телефон, создал в социальной сети страницу, с которой общался с 15-летней девочкой.

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«Осужденный мужчина попросил девочку отправить ему фотографии в обнаженном виде. Доверяя новому знакомому, подросток выполнила пользу обвиняемого. Затем злоумышленник стал требовать больше интимных фотографий, а также вступления с ним в интимную связь после освобождения из мест лишения свободы», — сказал Сергей Сергеев.

Девочка прекратила общение и заблокировала пользователя. После прекращения переписки обвиняемый распространил фотографии несовершеннолетней среди пользователей социальной сети, где их увидели знакомые потерпевшей.

Следователем были выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений в отношении несовершеннолетней осужденным лицом. Руководителю исправительного учреждения, находясь в котором осужденный длительное время пользовался запрещенным предметом — мобильным телефоном, внесено представление. Заместитель начальника колонии был уволен.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.