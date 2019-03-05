Москва, 5 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Работа американских инспекторов, отслеживающих на территории РФ соблюдение ею Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), должна сопровождаться работой российских инспекторов на территории США. Об этом 5 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал политолог Олег Матвейчев, комментируя соответствующие условия, на которых США согласились обсуждать будущее ДРСМД.

Jose Lopez Советский инспектор в США в 1988 году

«Инспекции были и раньше, и я думаю, что сейчас к ним все готовы, — сказал Матвейчев. — Но они, естественно, должны быть взаимными, чтобы инспектировались не только объекты в РФ, но и в США. Инспекции постоянно работали по многим договорам — и по СНВ, и по ПРО. Всё нормально. Все инспектировали, и это не проблема. Раньше США были готовы допустить на свою территорию инспекторов из РФ, и те туда ездили спокойно и всё смотрели. И сейчас они никуда не денутся. Другого выхода не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США заявили о готовности вести с российской стороной переговоры по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В то же время США подчеркнули, что для переговоров с РФ необходима возможность проведения беспрепятственных проверок ради «безопасности США и их партнёров».