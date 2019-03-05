Калуга, 5 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Около 360 млн рублей перечислило в 2018 году в федеральный бюджет министерство природных ресурсов и экологии Калужской области за счет платежей за пользование лесами, недрами, водными объектами, а также штрафов и возмещения ущерба. Это превысило показатели 2017 года (308,5 млн рублей).

Admoblkaluga.ru На заседании коллегии министерства.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на итоговой коллегии ведомства подчеркивалось, что объем заготавливаемой в области древесины вырос в 2018 году на 22%. Особую важность имеет региональный проект «Сохранение лесов», который будет реализован в рамках национального проекта «Экология». Его цель — к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Из федерального бюджета на ближайшие три года будет направлено 126 млн рублей. Средства пойдут в том числе на закупку лесохозяйственной и противопожарной техники. Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади более 4 тыс. гектаров (101% годового плана). Заготовлено 2,8 тыс. кг семян лесных растений, из них 82 кг семян хвойных пород.

В рамках областного проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» планируется создать 10 новых памятников природы регионального значения. Особое внимание уделяется экологическому просвещению. С каждым годом возрастает число добровольных защитников природы. Всероссийскую акцию по очистке берегов водоемов «Вода России» в 2018 году поддержали более 10 тысяч калужских волонтёров.

Качественная работа в сфере водных отношений была отмечена на федеральном уровне. Калужская область — единственный регион, который занимается продвижением проекта по восстановлению судоходства Оки. В 2018 году по объемам финансирования мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» калужане занял второе место в России. На экологическую реабилитацию Людиновского водохранилища будет выделено 195 млн рублей, продолжатся работы по расчистке русла Жиздры (9 млн рублей), разрабатывается проект по расчистке Яченского водохранилища в Калуге.

В 2019 году перед региональным министерством природных ресурсов и экологии стоят масштабные задачи по обеспечению высоких стандартов экологического благополучия. Известно, что природные ресурсы всегда востребованы, но их переработка должна быть организована на калужской земле. В этой связи, у властей региона особую тревогу вызывает вывоз древесины.

«Должен быть хозяйственный подход. Это и дополнительные рабочие места, и налоговые поступления, и восстановление природных ресурсов», — заявил по этому поводу губернатор области Анатолий Артамонов.