Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Академика РАН, лауреата Нобелевской премии по физике, депутат Госдумы Жореса Алфёрова похоронили на Комаровском кладбище в Курортном районе Санкт-Петербурга с воинскими почестями, сообщили 5 марта в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с академиком Жоресом Алферовым

Похороны были организованы правительством Санкт-Петербурга по церемониалу, установленному для почетных граждан города. Перед тем, как предать тело покойного земле, были вынесены флаги России и Санкт-Петербурга, под гимн России рота почетного караула дала залп из стрелкового оружия.

На церемонии присутствовали врио губернатора Александр Беглов, родные, друзья и коллеги Жореса Алферова.

Добавим, что на Комаровском кладбище похоронены многие великие петербуржцы. В их числе — поэт Анна Ахматова, ученый-филолог Дмитрий Лихачев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербургском центре РАН на Университетской набережной состоялась гражданская панихида и церемония прощания с Алферовым. На нее пришли тысячи людей, в том числе коллеги, ученики, известные люди и простые жители города.

Память Жореса Алферова будет увековечена в Петербурге, пообещал Александр Беглов.