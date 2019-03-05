Калуга, 5 марта, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В январе 2019 года Калужской таможней в федеральный бюджет Российской Федерации перечислено около 6 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года — более 3 млрд рублей. Об этом 5 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника Калужской таможни Константин Меркешкин.

Znamkaluga.ru Таможенник за работой.

По его словам, в регионе таможенные операции совершали 386 участников внешнеэкономической деятельности. Общий объем грузов, задекларированных в таможне, составил 140 тыс. тонн. Торговый баланс в таможне положительный, превышение экспорта над импортом составило 30 тыс. тонн.

Во внешней торговле принимали участие партнёры из 78 стран мира. Наиболее крупные поставки экспорта осуществлялись в Филиппины, Турцию, Азербайджан и на Украину, а импорта — из Китая, Германии, Словакии, Японии, Таиланда.

«Безусловно, одним из ключевых факторов развития внешней торговли является создание условий, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности максимально упростить и ускорить прохождения таможенных процедур. Одним из таких факторов является администрирование таможенных платежей с использованием ресурса единого лицевого счета плательщика», — сказал Константин Меркешкин.

Напомним, в настоящее время в Калужской таможне свыше 80% юридических лиц — плательщиков таможенных пошлин и налогов переведены на единый ресурс лицевых счетов, открытых на уровне ФТС России с применением комплекса программных средств «Лицевые счета — ЕЛС». Это позволяет, оперативно довести до плательщика информацию о зачислении перечисленных денежных средств на счет Федерального казначейства, а также предоставить возможность плательщику самому отслеживать и контролировать движение денежных средств через «Личный кабинет» на сайте Федеральной таможенной службы.