Москва, 5 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. У США нет другого выбора, как снова садиться за стол переговоров по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает политолог Олег Матвейчев. Об этом он заявил 5 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о готовности США вести соответствующие переговоры.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерная вспышка

«США действительно готовы к переговорам — у них нет другого варианта, — сказал Матвейчев. — Вопрос в том, когда именно они будут садиться за столы переговоров и заключать новые договорённости. Есть подозрение, что это произойдёт ближе к 2020 году, к президентским выборам в США, чтобы дать какую-то пилюлю американскому народу. Без этого договора любые попытки размещения [ракет] приведут к сильнейшему противостоянию. Представим себе на секунду, что американцы захотят в Европе размещать эти ракеты. Им просто общественность не даст ничего размещать. И даже если какая-то Польша что-то разместит, мы тут же возьмём в прицел и Польшу, и все крупные «центры принятия решений». Естественно, США не захотят этого допустить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США готовы вести с российской стороной переговоры по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом в госдепартаменте уточнили, что это возможно при определённом условии. В частности, для переговоров с РФ, по мнению Вашингтона, необходима возможность проведения беспрепятственных проверок ради «безопасности США и их партнёров», заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.