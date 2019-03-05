Брюссель, 5 марта, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце апреля 2019 года планирует подать жалобу на российское публичное акционерное общество «Газпром» в Европейскую комиссию. Об этом сегодня, 5 марта, заявил журналистам исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Наше намерение — обратить внимание Евросоюза на злоупотребляющие действия Газпрома в форме жалобы в рамках законодательства по конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года», — сказал Витренко.

По его словам, это будет жалоба в Европейскую комиссию.

Напомним, что после государственного переворота на Украине в 2014 году пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники всячески пытаются обвинить Россию во всем что угодно и получить за это «компенсации». Украинские власти на официальном уровне заявили, что будут использовать любые международные площадки и свои внешнеполитические возможности для того, чтобы хоть как-то ущемить Россию и получить с нее деньги.