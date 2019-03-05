Симферополь, 5 марта, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Украинские власти по политическим мотивам удерживают 36 крымчан, что является вопиющим нарушением прав человека. Об этом 5 марта заявила уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина на заседании президиума парламента Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Они задержаны, арестованы или находятся под судом. Это крымские бывшие военнослужащие, депутаты разных уровней и экс-чиновники. Бывший министр здравоохранения Крыма Пётр Михальчевский просто чудом ушёл от суда и следствия и находится там в розыске. Член самообороны Саттаров содержится в жутких условиях, его переместили уже по 12 колониям, каждая из которых хуже предыдущих», — отметила крымский омбудсмен.

Она также напомнила, что российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которых похитили на нейтральной территории в Армянске, поместили в колонию для лиц, осуждённых на пожизненное заключение.

«Это — самая жуткая колония. Сил уполномоченного не хватает на то, чтобы поддерживать связь со всеми этими людьми и их семьями, которые остались без нашего участия», — подчеркнула Людмила Лубина.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года сотрудники СБУ задержали в Киеве крымского экс-чиновника Петра Михальчевского, в отношении которого были выдвинуты обвинения о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, а также в государственной измене.

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