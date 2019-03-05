Каракас, 5 марта, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Перемещение офиса нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA в Москву затягиваться не будет, процесс перевода начнётся в ближайшее время, заявил 5 марта журналистам посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

The Photographer Нефтяной танкер. Венесуэла

По его словам, группа министерских специалистов, назначенных для решения этого вопроса, в ближайшее время начнёт необходимые работы.

«В прошедшие дни только появилась информация от Делси Родригес, она сказала, что это решение было принято нашим президентом, и рабочая группа министерства в скором времени должна начать заниматься организацией всей логистики, чтобы они начали работать прямо из Москвы», — сказал Рафаэль Фария Тортоса.

«У нас времени нет, чтобы ждать», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о решении президента Николаса Мадуро закрыть офис нефтяной венесуэльской госкомпании PDVSA в столице Португалии и переместить его в Москву.