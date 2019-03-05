Улан-Удэ, 5 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Сплошные вырубки леса в санитарных целях планируется разрешить в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории. Ирония в том, что эти изменения являются частью федерального проекта «Сохранение озера Байкал», паспорт которого был представлен 18 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года планируется потратить на защиту озера 34 млрд рублей.

vendis_an Байкал

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Однако в списке мероприятий в рамках проекта оказались довольно интересные пункты. В частности, предлагается внести поправки в закон о защите озера Байкал для получения возможности перевода земель лесного фонда в земли других категорий и проведения сплошных санитарных рубок в лесах, расположенных в ЦЭЗ. Кроме того, планируется разрешить отдельные виды деятельности, ранее запрещенные в экологической зоне.

В департаменте Минприроды РФ по особо охраняемым природным территориям, где разрабатываются поправки, пояснили, что сплошные санитарные рубки нужны для защиты лесов от вредителей, в частности, жуков-короедов. До настоящего момента вести подобные вырубки было запрещено. А перевод земель лесного фонда и послабления в перечне запретов нужны для облегчения положения местных жителей и развития там экотуризма.

При этом в департаменте уверили, что предпримут всё, чтобы не оставить лазеек «черным лесорубам». Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии до 80% добычи леса криминализировано и отдано на откуп теневому сектору, и очевидно, что далеко не жуки-короеды, а люди вносят наибольший вклад в уничтожение лесов. Не откроет ли окно Овертона разрешение рубить байкальский лес, пусть и под благовидным предлогом? Ведь если сейчас люди рубят лес на берегу Байкала, то они однозначно квалифицируются как нарушители закона, а после принятия поправок потребуется вмешательство специалистов, чтобы выявить, кто есть кто?

Бурятский эколог Наталья Тумуреева также опасается, что эти поправки лишь облегчат задачу лесорубам, которые уже вырубили лес в наиболее удобных местах.

«Это доступный лес — рубить проще. Сейчас же всё повырубили, остался тонкомер и в горах, а кто туда полезет? А в ЦЭЗ удобно — близко и лес хороший», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в региональном парламенте Бурятии предложили ввести временный мораторий на вывоз леса-кругляка и разрешить вырубку только сухостоя. По мнению инициатора, эта мера позволит защитить леса от черных лесорубов, а также поможет успешнее бороться с пожарами, ставшими настоящим бичом забайкальских лесов.

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