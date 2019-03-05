Астрахань, 5 марта, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Руководителем фракции «Единая Россия» в городской думе Астрахани стал Ильдар Измайлов. Как сообщил корреспондент ИА REGNUM, это решение было принято 5 марта на заседании фракции.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

На пост также были выдвинуты кандидатуры депутатов гордумы Сергея Кодюшева и Фёдора Орлова. Руководитель фракции был избран методом голосования.

Ильдар Измайлов является депутатом гордумы с 2010 года. В 2018 году он стал заместителем председателя городской думы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Сухарев был исключён из «Единой России» и досрочно сложил полномочия руководителя фракции из-за скандала. Он в нетрезвом виде отдыхал в одном из астраханских кафе, и очевидцы засняли его на видео. На записи Сухарев показывает рабочее удостоверение, называет себя «депутатом верховного созыва», а затем его задерживает отряд охраны. В «ЕР» на эту историю отреагировали дважды: сначала выдали предупреждение, заявив, что на видео нет «ничего такого», а затем исключили за репутационный ущерб партии, отметив более 50 «попаданий» в сюжеты региональных и федеральных СМИ.