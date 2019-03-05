Ярославль, 5 марта, 2019, 17:11 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области возбудило дело в отношении администрации городского округа Переславль-Залесский по фактам делегирования своих полномочий по выделению земельных участков для захоронений муниципальному предприятию «Ритуал». Об этом сообщается на сайте УФАС.

Yaroslavl.fas.gov.ru УФАС по Ярославской области

Дело возбуждено в связи с неисполнением администрацией Переславля предупреждения, вынесенного в октябре 2018 года.

По закону «О погребении» деятельность кладбищ должна определяться органами местного самоуправления, которые не вправе передавать места для захоронений в ведение хозяйствующих субъектов, даже наделенных статусом специализированной службы. ФАС разъясняет, что в противном случае нельзя гарантировать бесплатное предоставление места для захоронения гражданам России. Таким образом, земли кладбищ не могут использоваться коммерческой организацией, которой по сути является муниципальное унитарное предприятие.

МКУП «Ритуал» было создано в 2017 году. Возглавляет это учреждение выходец из Красково Люберецкого района Московской области Алексей Бойко. Жители Переславля недавно возмущались величиной зарплат руководителей переславских МУПов, среди них был и директор МКУП «Ритуал» Алексей Бойко со средней зарплатой за 2018 год 90 тысяч рублей в месяц.