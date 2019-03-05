Москва, 5 марта, 2019, 17:01 — ИА Регнум. По версии американского журнала Forbes, российский бизнесмен Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные пакеты акций компаний «Новатэк» и «Сибур», является богатейшим гражданином России.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

По данным издания, состояние Михельсона выросло с $18 млрд до $24 млрд. Такой рост связан прежде всего с тем, что капитализация «Новатэка» за год поднялась более чем на 50%, а Михельсону принадлежит 24,76% акций этой компании.

На втором месте оказался Владимир Лисин. Его состояние оценивается журналом Forbes в $21,3 млрд.

На третьем месте президент «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием в $20,7 млрд.

Четвертое место досталось Геннадию Тимченко, которому также принадлежат крупные доли в «Новатэке» и «Сибуре». Его состояние журнал оценивает в $20,1 млрд, при том что в начале 2018 года его состояние оценивалось в $16 млрд.

Стоит отметить, что в 2018 году выручка «Новатэка» поднялась на 42,2% и достигла уровня 825,8 млрд рублей. При том что за 2017 год выручка компании составила 579,8 млрд рублей. Такой скачок связан с запуском в конце 2017 года завода по сжижению газа «Ямал СПГ» мощностью 17,4 миллиона тонн в год, чья продукция идет на экспорт.