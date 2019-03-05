Симферополь, 5 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. На балансе легендарного крымского винодельческого предприятия «Массандра» находится свыше 11 тысяч гектаров земли и несколько десятков тысяч объектов, которые нужно инвентаризировать, акционировать, а затем в дальнейшем продать. Об этом журналистам 5 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Производственно-аграрное объединение «Массандра»

«Огромное количество объектов, которые надо инвентаризировать, это большой объём работы. Министерство имущественных и земельных отношений план формирует, в течение недели этот план будет сформирован. Скорее всего, это будет первый квартал 2020 года, в этом году мы не успеем», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность Крыма. Затем спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил журналистам, что легендарный завод продадут частным лицам.

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