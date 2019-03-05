Ростов, Ярославская область, 5 марта, 2019, 16:38 — ИА Регнум. В Ярославской области подписано трехстороннее соглашение о выполнении проектно-сметной документации для строительства нового здания школы в селе Марково Ростовского района. Об этом сообщил глава района Сергей Шокин.

Страница Сергея Шокина в Facebook Подписание соглашения о проектировании школы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, школа в селе сгорела. В бюджете деньги на строительство не предусмотрены. Местные жители объявили сбор средств для спасения школы, а районная администрация оказывает им содействие.

«Выполнение проекта взяло на себя строительное управление «ГК Групп», генеральный директор Константин Орлов; финансирование обеспечивает ООО «Ростовское строительное управление», генеральный директор Владимир Володин. Самое главное сегодня — общее понимание поставленной цели, которая служит на благо не только жителей села Марково, но и развитию всего Ростовского района в целом», — написал на своей страницке в Facebook глава Ростовского района Сергей Шокин.

Местное сельхозпредприятие «Красный маяк» сейчас демонтирует сгоревшее здание. Его директор Василий Финогеев готов частично финансировать строительство школы в Марково. Готовы помочь и другие бизнесмены.

«Сейчас есть договоренности примерно на 13 миллионов рублей. Мы готовим письма на предприятия с просьбой оказать благотворительную помощь с целью строительства школы. Речь не только о деньгах, можно помочь материалами, например, окнами. Одновременно идут процессы выделения земельного участка. Как только проект будет готов и пройдет государственную экспертизу, надеемся, начнется строительство», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель совета сельского поселения Ишня, один из инициаторов сохранения школы Андрей Ложкин.

Активисты надеются, что проект и экспертиза займут около полугода, после чего начнется стройка.