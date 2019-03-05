Тверь, 5 марта, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В Тверской области многодетные семьи не будут нести расходы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя на заседании облправительства 5 марта. Данное решение принято в рамках решения задач по поддержке семей с детьми, поставленных в послании 20 февраля президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Решение о том, что многодетные семьи не будут платить за вывоз ТКО — конкретные действия в данном направлении. Мы обсудим, каким образом будут осуществляться эти шаги — через компенсацию за оплаченные расходы или через обнуление ставки для многодетных семей. Направляем инициативу в Законодательное собрание региона, чтобы на ближайшем заседании принять ее и внести соответствующие изменения в законодательство», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что в начале 2019 года было принято решение об установлении единого тарифа на вывоз и утилизацию мусора для всех жителей региона, вне зависимости от места проживания, в 96,5 рублей с человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года Тверская область в числе многих регионов РФ вступила в реформу обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках этой работы с начала года на территории региона установлено дополнительно более 1300 контейнеров для сбора отходов в жилом секторе, организована группа контроля по транспортированию ТКО. В регионе ранее была сформирована территориальная схема обращения с отходами, создано семь межмуниципальных кластеров. С 29 декабря 2018 года начала работу горячая линия 8−800−250−99−48, куда жители региона могут обратиться по вопросам, связанным с организацией вывоза мусора и переходом на новую систему обращения с ТКО. Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяйство».