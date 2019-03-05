Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Платная трасса М-11 будет пользоваться популярностью, водители при желании найдут способ «обнулить» для себя стоимость проезда, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 5 марта, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя сообщения «Автодора» о стоимости проезда по платной трассе между Петербургом и Москвой.

Abrudenko Трасса М-11

Как сообщалось ранее, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил журналистам, что проезд по М-11 для водителей обойдется в 2000 рублей, но при использовании льготных программ и проезде в нерабочие дни или ночное время водители смогут снизить свои расходы вдвое.

«Конечно, эта трасса будет пользоваться популярностью. Есть разные способы сэкономить на стоимости проезда. К примеру, взять с собой попутчика. Средняя стоимость поездки между Москвой и Петербургом на Blablacar — около тысячи рублей. Взял с собой одного попутчика — проехал бесплатно.

К тому же на действующей трассе, особенно в Московской и Тверской областях, очень много камер. Даже внимательные водители пропускают некоторые знаки и камеры в неочевидных местах. На новой же трассе, по крайней мере на уже введенных участках, ситуация иная.

Здесь действует та же арифметика: один-два штрафа равны стоимости проезда по платной дороге. Не говоря уже о том, что время — это тоже деньги», — отметил Александр Холодов.