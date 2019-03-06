Иранский ответ на давление США обещает быть «сюрпризом» для Америки
Тегеран, 6 марта, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Наращивание давления на Иран со стороны США не может не вызвать ответных шагов со стороны Тегерана. Что может противопоставить Иран американскому давлению и насколько эффективен может быть его ответ, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран будет поддерживать условия ядерной сделки до тех пор, пока это одобряет иранский народ. Что же касается негативного отношения Дональда Трампа к Ирану, то на это глава МИД ИРИ сообщил, что ответ Ирана может удивить США. И по тому, как развиваются в последнее время международные связи Ирана, ответ этой страны действительно может содержат сюрпризы для Вашингтона.
В курсе озвученного официальными лицами Ирана прямо указывается на необходимость развития отношений с глобальными конкурентами США, включая Россию и Китай, что составляет одну из основных оборонных стратегий Ирана. Результат развития таких отношений со стороны России очевиден из оценки, которую дал российский представитель в ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе ООН по Йемену. Российский представитель отметил, что Иран так же, как и другие страны, будет играть ключевую роль в обеспечении региональной безопасности и урегулировании кризиса. Не менее оптимистично смотрит на отношения с Ираном и Китай, по словам главы КНР, речь идет о «всеобъемлющих стратегических связях» с Ираном. Таким образом, слова главы иранского МИД о возможностях Ирана по преодолению негативных последствий американского давления можно расценить как исключительно серьезное заявление. Какими же техническими и внутриполитическими средствами может подкрепить Иран свои дипломатические успехи?
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