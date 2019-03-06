Тегеран, 6 марта, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Наращивание давления на Иран со стороны США не может не вызвать ответных шагов со стороны Тегерана. Что может противопоставить Иран американскому давлению и насколько эффективен может быть его ответ, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иран и Трамп

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран будет поддерживать условия ядерной сделки до тех пор, пока это одобряет иранский народ. Что же касается негативного отношения Дональда Трампа к Ирану, то на это глава МИД ИРИ сообщил, что ответ Ирана может удивить США. И по тому, как развиваются в последнее время международные связи Ирана, ответ этой страны действительно может содержат сюрпризы для Вашингтона.

В курсе озвученного официальными лицами Ирана прямо указывается на необходимость развития отношений с глобальными конкурентами США, включая Россию и Китай, что составляет одну из основных оборонных стратегий Ирана. Результат развития таких отношений со стороны России очевиден из оценки, которую дал российский представитель в ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе ООН по Йемену. Российский представитель отметил, что Иран так же, как и другие страны, будет играть ключевую роль в обеспечении региональной безопасности и урегулировании кризиса. Не менее оптимистично смотрит на отношения с Ираном и Китай, по словам главы КНР, речь идет о «всеобъемлющих стратегических связях» с Ираном. Таким образом, слова главы иранского МИД о возможностях Ирана по преодолению негативных последствий американского давления можно расценить как исключительно серьезное заявление. Какими же техническими и внутриполитическими средствами может подкрепить Иран свои дипломатические успехи?

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