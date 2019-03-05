Баку, 5 марта, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Последние заявления руководства Армении не нацелены на мир․ Такое мнение выразил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говоря о последнем заявлении главы Службы национальной безопасности Армении.

ИА REGNUM Карабахский конфликт

«Последние заявления руководства Армении не нацелены на мир. Например, последнее заявление главы СНБ. Я по данному вопросу сегодня говорил по телефону с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ (Игорем Поповым)», — цитирует слова Мамедъярова «Интерфакс».

Глава МИД попросил действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака в ходе визита на следующей неделе в Ереван задать армянскому руководству вопрос: «Мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?».

Во время недавнего визита в Нагорный Карабах глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сказал, что заявления о возможной сдаче территорий Азербайджану являются спекуляциями.

В ходе посещения южных районов Нагорно-Карабахской Республики Ванецян с высшим руководством республики обсудил программу заселения территории вдоль берега реки Аракс. В частности, планируется построить населенный пункт Араксаван, развивать здесь сельское хозяйство и создавать инфраструктуры. По мнению Ванецяна, заселение этих территории — одна из основных гарантий безопасности.

В контексте обсуждений Ванецян заметил, что реализация этого проекта уже является опровержением спекуляций о том, что ведутся переговоры вокруг возможных территориальных уступок.

«Реализуя эту программу, мы посылаем четкий месседж миру о том, что никто не сдаст и пяди земли. Наоборот, на наших территориях должны жить наши соотечественники, жить и созидать», — заявил Ванецян.