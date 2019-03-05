Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В отдельных районах Петербурга за последние сутки выпало до 20 см снега. Об этом сообщил 5 марта глава городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский, передает корреспондент ИА REGNUM. Согласно данным синоптиков, снег будет продолжать обильно идти вплоть до полуночи.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник в снегопад

«В городе вообще ситуация соответствует «желтому» уровню опасности. Сейчас успел в новостях прочитать, что в «Пулково» десять рейсов задерживаются из-за непогоды. По нашим прогнозам, снегопад будет продолжаться до нуля часов. Поэтому мы будем продолжать работать, могу вас заверить, что мы справимся с этой непогодой, знаем, что делать и как делать», — сказал Рублевский.

В некоторых районах города дворники и техника вышли на улицы уже в 3−4 часа утра, к 8:00 мск все магистрали и тротуары были дважды прометены, утверждают чиновники. В данный момент, например, в Пушкинском районе работают 85 единиц техники, 8 погрузчиков и 10 самосвалов вывозят скопившийся снег.

Первыми минувшей ночью от стихии пострадали именно южные районы Петербурга — Кировский, Красносельский и Московский. К середине дня снегом завалило и север города. В Приморском районе выпало около 18 см осадков. Почти во всех районах сотрудников дорожных предприятий пришлось кормить обедом прямо на линии.

Владимир Рублевский подчеркнул, что основной задачей для ночной смены станет вывоз снега за городскую черту.

«Снега уже достаточно много, в валах лежит, поэтому надо организовывать работу в ночь по вывозу снега, привлекать погрузчики и тонары», — сказал он.

Обслуживающее центральную часть города ГУДП «Центр» намерено привлечь дополнительную технику и людей на ночь, чтобы успеть убрать огромные сугробы. Сейчас в исторической части Петербурга работают 350 машин.

«В ночь усиливаемся до 500, одних самосвалов будет 117 единиц, погрузчиков — 60. Плюс на Дворцовую отдельно заказали 15 тонаров, потому что объем работы там — от 2 до 3 тысяч кубов снега только на площади. Эту работу мы планируем в ночь», — сообщил директор ГУДП «Центр» Борис Черняшенко.

Всего днем в Петербурге одновременно работает 868 снегоуборочных машин по линии комитета по благоустройству, а также более 1 тыс. дворников. Во дворах от управляющих компаний трудятся 7 тыс. 700 дворников и 655 единиц техники. Всего в городе уже выпало за сутки 26 тыс. кубометров снега, утверждает Рублевский.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поручил управляющим компаниям обеспечить механизированную уборку дворов каждые три часа, кроме того, дворники должны будут регулярно очищать подходы к парадным и обязательно убрать вечером, чтобы люди могли спокойно добраться домой.

«К сожалению, видно, что погода нивелирует результат работы дворника, снег достаточно сильный, крупный», — заметил заместитель главы Жилищного комитета Сергей Шарлаев. По его словам, в Петербурге возобновили работу так называемые «мобильные бригады», которые обходят дома и ищут возможные зоны обрушения льда и снежных шапок с крыш на головы прохожим. Однако в каждом районе, вполне вероятно, такая бригада работает всего одна.

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Добавим, ранее сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал указания по организации уборки снега вице-губернатору Бондаренко, главам районов и органам местного самоуправления в пригородах.

«За январь-февраль мы многому научились, сконцентрировали силы. Схемы отработаны. Знаем, что делать в первую очередь. Уверен, мы с этой ситуацией справимся», — подчеркнул Александр Беглов.