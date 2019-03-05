Минск готов к интеграции с РФ, Чехия ведёт двойную игру: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Минск готов к равным условиям с Россией;
- Российского дипломата не пустили в Чехию;
- Об условиях сохранения транзита газа через Украину;
- В России уточняют список регионов с регулируемыми ценами на электричество;
- На Урале коммунисты хотят сохранить памятник Ленину.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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