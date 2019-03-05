Нью-Йорк, США, 5 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. 1 марта, пятница: НХЛ объявила тройку лучших игроков февраля, в которую вошли двое россиян.

Resolute Никита Кучеров

Россияне Никита Кучеров и Владимир Тарасенко стали одними из главных звёзд февраля.

Согласно сообщениям официального сайта лиги, НХЛ назвала тройку лучших игроков февраля, в которой на первом и третьем местах стоят российские имена.

Первой звездой месяца был безоговорочно назван российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. В его активе за месяц оказалось 8 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 15 играх «регулярки». Таким образом, по окончанию месяца россиянин преодолел отметку в 100 набранных баллов, и на данный момент игрок возглавляет бомбардирскую гонку со 106 (31+75) очками на своем счету.

На второй строчке расположился американец, главная звезда «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн, который показывает блистательный хоккей в последнее время. В феврале Кейн набрал 23 (11+12) очка в 13 играх, расположившись на втором, после Кучерова, месте в списке бомбардиров лиги текущего сезона. В этом хоккейном году, несмотря на неудовлетворительные результаты «Чикаго», Патрик Кейн семимильными шагами продвигается к своему новому рекорду по результативности. Сейчас в активе игрока 94 (40+54) очка всего в 65 играх регулярного чемпионата. Напомним, что самым результативным в карьере Кейна был сезон 2015−2016 годов, когда нападающему в первый раз удалось набрать более 100 баллов, а именно 106 (46+60) в 82 играх.

Третьей звездой месяца стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Россиянин набрал 22 (10+12) очка в 14 февральских матчах чемпионата.

3 марта, воскресенье: Илья Ковальчук занял пятую строчку по голам в НХЛ среди россиян.

Россиянин Илья Ковальчук отметился голом в ворота «Блэкхокс» в победном для «Кингз» матче.

Проваливающие с треском сезон «Лос-Анджелес Кингз» добились первой спустя долгое время победы. Жертвой подопечных Улли Дежардена стал «Чикаго», который не смог справиться с натиском оголодавших до побед «королей». «Кингз» забросили шесть шайб в ворота соперника, получив в ответ в два раза меньше — 6:3 (3:1, 1:2, 2:0).

Уже родные стены «Стейплс-центра» в Лос-Анджелесе помогли россиянину Илье Ковальчуку набрать два балла за результативность в этой игре. Илья стал одной из звезд матча, отметившись голом и голевой передачей. Заброшенная шайба Ковальчуку стала для него 431-й в карьере НХЛ и 14-й в сезоне. Илья обогнал Алексея Ковалёва (430) по заброшенным шайбам в НХЛ среди россиян и вышел на чистое пятое место в этом рейтинге. Выше нападающего «Кингз» в списке располагаются Павел Буре (437), Александр Могильный (473), Сергей Федоров (483), и на непревзойденном первом месте царствует Александр Овечкин с 652 голами, которых с каждой новой игрой становится всё больше и больше.

2 марта, суббота: Александр Овечкин стал первым игрок в истории НХЛ, забросивший 45+ шайб в 10 сезонах.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился своим новым и безупречным рекордом.

В субботнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях россиянину покорилась отметка в 45 шайб за сезон. На 45-й минуте матча «Вашингтон» находился в численном большинстве, и Александр просто не мог упустить такой возможности для знаменательного гола. Шайба получилась на загляденье — по-бейсбольному с лёта.

Этот гол Овечкина позволил ему установить абсолютный новый рекорд. Россиянин стал первым игроком в НХЛ, которому в десятый раз за карьеру покорилась отметка в 45 голов за сезон. Прежде никому не приходилось делать этого. По девять таких сезонов имеют Гретцки и Майк Босси.

Напомним, что на данный момент Овечкин удерживает первое место по заброшенным шайбам в сезоне, имея преимущество в пять голов над своим ближайшим преследователем Патриком Кейном из «Чикаго». Всего в текущем сезоне на счету Александра 75 (45+30) очков в 64 матчах.