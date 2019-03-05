Челябинск, 5 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов уплатит судебный штраф. Такое решение 5 марта вынес Советский райсуд, сообщили журналистам в суде.

Цитата из видео. Ветки Администрация г.Челябинска Сергей Давыдов

С ходатайством о такой мере выступил следователь ФСБ, уточнили в суде. Таким образом, уголовное дело прекращено.

Экс-глава администрации города обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК России). Задержан он был в конце сентября 2017 года, а затем некоторое время провёл в СИЗО.