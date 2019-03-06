Нью-Дели, 6 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Конфликт между Индией и Пакистаном, начавшийся с атаки террориста-смертника на колонну индийской армии в Кашмире, способен перерасти в крупномасштабную войну. Каковы главные признаки того, что события могут развернуться именно по этому сценарию, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Индия на карте

21 февраля правительство Индии объявило о приостановке действия водного договора с Пакистаном, — пожалуй, эта новость тревожнее, чем все стычки на границе, проходившие на границе между Индией и Пакистаном до сих пор. Ведь этот договор, подписанный еще в сентябре 1960 года, предполагает совместное использование водных ресурсов шести рек, впадающих в главную водную артерию Пакистана — реку Инд. В последние десятилетия вес этого договора еще более усилился в связи с изменением климата Индостана, который всё более приближается к засушливому.

Если индийское правительство твердо решит отвести воду, перебросив ее на нужды собственного сельского хозяйства, то у Пакистана может сложиться катастрофическое положение: по некоторым оценкам, потери пакистанского населения могут составить до четверти его общей численности, или около 48 млн человек. В этой связи становится объяснимой и переброска воинского контингента Пакистана к границе с Индией, и одновременные заявления высшего военного командования Пакистана о вынужденности своих действий.

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