Будапешт, 5 марта, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Дни принадлежности Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, к Европейской народной партии (PPE) могут оказаться сочтены, сообщает испанское издание El Pais. PPE, которая сейчас является наиболее многочисленным объединением в Европейском парламенте, инициировала исключение из своих рядов венгерской партии Fidesz (Фидес), возглавляемой Орбаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Члены Народной партии сопротивлялись этому шагу, однако венгерский премьер-министр переполнил чашу терпения своих европейских коллег пропагандистской кампанией, в рамках которой правительство распространяло информацию о сговоре главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера (также члена PPE) с американским мультимиллионером Джорджем Соросом. Предполагаемая цель сговора — облегчить проникновение мигрантов в Европейский союз.

«Двенадцать партий из девяти стран, входящие в PPE, попросили об исключении или о приостановке членства Fidesz», — заявил председатель Европейской народной партии, француз Жозеф Доль, агентству Франс-Пресс (AFP). Нормы PPE предполагают, что рассмотрение вопроса об исключении или приостановке членства возможно по запросу по меньшей мере семи партий из пяти стран. Эти два условия были выполнены впервые после долгих лет противостояния между Виктором Орбаном и группировками, придерживающимися более традиционной христиано-демократической идеологии.

Начало процессу на прошлой неделе положили партии из Бельгии и Люксембурга, а в течение последних нескольких дней к ним присоединились голландцы, шведы, греки, португальцы, финны, литовцы и норвежцы. Следующий ход — за политической ассамблеей объединения, которая может принять решение об исключении партии Орбана. Ближайшая встреча членов ассамблеи намечена на 20 марта.

«Венгерская брешь открылась всего за два месяца до выборов в Европейский парламент 26 мая — голосования, по итогам которого Европейская народная партия должна сохранить лидерство, согласно данным опросов, однако потерять существенное количество депутатских кресел. Уход Орбана может отнять еще 12 или 13 мест, в результате чего PPE останется примерно со 170 европарламентариями в зале заседаний на 705 человек», — пишет El Pais.

Дебаты насчет исключения Орбана сейчас могут зазвучать громче, что в результате усугубит потенциальный разрыв между консервативными партиями, которые хотели бы сохранить верность либеральной и христиано-демократической идеологии (как, например, представители Швеции и Финляндии), и теми, кто отстаивает поворот в сторону более жестких позиций во избежание бегства избирателей к ультраправым. В числе последних — Народная партия Испании (PP) и баварская CSU.

Раскол в стане Европейской народной партии стал очевиден в прошлом году, в ходе дуэли немца Манфреда Вебера и финна Алекса Стабба за право возглавить список PPE на европейских выборах. Победил тогда Вебер, склонный к налаживанию связей с Орбаном, однако Стабб успел ясно обозначить, что в его модели партии не найдется места для таких лидеров, как венгерский премьер-министр, и рано или поздно конфликт с ним выльется во что-то большее.