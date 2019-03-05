Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Государственный Русский Музей нашел временную замену для исторического полотна Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета…», которое отправлено на выставку в Третьяковскую галерею. Как сообщили 5 октября в пресс-службе музея, в зале № 54 Михайловского дворца посетители смогут увидеть картины художников второй половины XIX века на сюжеты истории допетровской Руси.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонтаж картины И. Репина Торжественное заседание Государственного совета...», 11 февраля 2019 г

«Ранее эти произведения лишь изредка демонстрировались на временных выставках», — отметили в Русском музее. Теперь они будут доступны посетителям в рамках постоянной экспозиции в обычные часы работы музея.

Среди этих картин, отражающих важные события русской истории, несколько произведений посвящены неоднозначной и спорной фигуре царя Ивана Грозного.

На полотне «Царь Иван Грозный любуется на Василису Мелентьеву» (1875) художник Григорий Седов изобразил роковой момент, когда героиня — шестая жена царя — в сонном забытьи произносит имя своего возлюбленного в присутствии самого Ивана Грозного.

На картине Александра Литовченко «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею» (1875) можно увидеть постаревшего царя, который привел британского дипломата под своды кремлевской сокровищницы, стремясь подчеркнуть мощь возглавляемой им Русской державы.

Еще одна выставленная картина — «Поцелуйный обряд» (1895) Константина Маковского — также отсылает нас к эпохе Ивана Грозного.

Согласно древней традиции, молодая жена боярина Дружины Морозова — Елена — обязана была выйти к гостям-мужчинам в праздничной одежде и поцеловать каждого, поднеся на подносе чарку вина. Если при этом жена проявляла свои эмоции, даже всего лишь румянцем на щеках, муж мог заподозрить ее в неверности. Эту сцену и можно увидеть на картине.

Кроме того, в Русском музее представлено произведение Александра Новоскольцева «Последние минуты митрополита Филиппа» (1889) и картина Павла Чистякова «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому» (1861). Последняя обозначает момент начала большой междоусобицы между князьями за великокняжеский титул.

Наконец, в «осиротевшем» зале можно увидеть картину Василия Верещагина «Осада Троице-Сергиевой лавры» (1891), посвященную осаде святыни Русской церкви войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени, наступившего после смерти Ивана Грозного.

«Картина «Торжественное заседание Государственного совета…» вернётся на прежнее место к открытию выставки И.Е. Репина в Русском музее 3 октября 2019 года», — заверили в музейной пресс-службе.