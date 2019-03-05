Москва, 5 марта, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Канады в Российской Федерации Стефан Жобен 4 марта 2019 года посетил выставку «Эльдорадо. Сокровища индейцев», проходящую на «Красном Октябре» в Москве. Он осмотрел разделы выставки с подлинными золотыми и керамическими артефактами доколумбовой эпохи из Мексики, Колумбии и Перу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стефан Жобен и Александр Шадрин на выставке «Эльдорадо. Сокровища индейцев»

«Восхищён», — поделился Стефан Жобен.

Особый интерес у канадского дипломата вызвали родовой тотем из красного канадского кедра, изготовленный специально для выставки в России вождем племени кваклиутль Кальвином Хантом, а также графические работы канадских художников, коренных жителей северо-западного побережья Канады по мотивам национальной мифологии.

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Отметим, что организаторы выставки предложили Стефану Жобену сотрудничество для более полного представления на выставках в России творчества коренных жителей Канады.

Напомним, что выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» открылась 28 февраля и завершит работу 23 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ней представлена эксклюзивная коллекция артефактов, собранная за восемь лет фондом «Искусство наций» (Екатеринбург). Впервые в столице будут представлены уникальные экспонаты, объединившие историческое культурное наследие десяти государств Американского континента от Канады до Чили.

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