Москва, 5 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Законопроект, возвращающий в Россию систему вытрезвителей, разработали в Совфеде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом сообщил член Совфеда Валерий Рязанский.

Cheladmin.ru Вытрезвитель

Полномочия по созданию вытрезвителей предлагается дать регионам. Предполагается, что вытрезвители будут создаваться на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Услуга пребывания в вытрезвителе будет платной. Однако механизм оплаты за такие услуги еще находится на стадии проработки.

Законопроект планируется внести в Госдуму.

Вытрезвители сейчас создаются в частном порядке при региональных больницах, но они не имеют права требовать с пациентов деньги. Новая правовая форма позволит им оплачивать услуги не за счет налогоплательщиков.

Ранее вытрезвители содержали при отделах милиции, но в 2010 году, по указу президента РФ Дмитрия Медведева, такую функцию органов внутренних дел сочли несвойственной и избыточной.

Согласно статистике, в России ежегодно в больницы доставляются около 1 млн человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них госпитализируются только 30%, отказываются от получения медицинской помощи 8% из числа доставленных, получают помощь в приемных отделениях — 22,5%, и более 35% лиц, доставленных в медицинские организации, не нуждаются в оказании медицинской помощи.