Вашингтон, 5 марта, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон рассказал в интервью порталу io9 о работе с животными во время съёмок фильма «Капитан Марвел». В своём рассказе Джексон признался, что не очень любит домашних питомцев.

Постер фильма «Капитан Марвел» (Marvel Studios) фрагмент Кот

В «Капитан Марвел» одна из ведущих ролей в сюжете отведена коту по кличке Гусь. Оказалось, что Гуся играют одновременно четыре кота, но больше всего работы досталось питомцу по кличке Реджи. Сообщается, что во многих сценах режиссёр просто позволял коту делать то, что ему вздумается. По словам актёров, такие сцены получились очень естественными.

Сам Джексон заявил, что не считает себя кошатником, собачником, птичником или любителем домашних рыбок. При этом никаких проблем работа с Реджи у него не вызвала. Существует теория, что именно кот Гусь лишит Ника Фьюри (персонаж Джексона) глаза в «Капитан Марвел».

Напомним, что ранее в сети появились первые промо-арты фильма «Мстители: Финал». На них Капитан Марвел (настоящее имя в фильме Кэрол Денверс) изображена вместе с другими героями киновселенной Marvel. Twitter-профиль Captain Marvel News считает, что эти изображения опровергают теорию о том, что Кэрол Денверс могут исключить из «Мстителей» из-за неудовлетворительных показателей её сольной картины. Премьера фильма «Капитан Марвел» состоится 7 марта в России и 8 марта в остальном мире.