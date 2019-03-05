Красноярск, 5 марта, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Город Красноярск, где в настоящее время проходит XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года, установил сразу три рекорда России. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Admkrsk.ru Мэр Красноярска Сергей Ерёмин (слева) и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко

Чтобы зафиксировать городские достижения, 5 марта в Красноярск приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Рекорды краевой столицы следующие: самая высокая искусственная новогодняя ёлка (55,6 м); самая большая объёмная надпись из двух слов («Енисейская Сибирь» возле Николаевского моста высотой 7 м 918 мм, шириной 1 м и длиной 129 м 15 см). Ещё один рекорд связан с подсветкой жилого комплекса в районе «Платинум Арены Красноярск». Здесь использовано наибольшее количество индивидуально управляемых источников света в рамках светового шоу в России — 1207 единиц.

Коненко вручил мэру Красноярска Сергею Ерёмину специальные сертификаты, подтверждающие достижения.

По словам главного редактора Книги рекордов России, на счету Красноярска 23 рекорда страны. С учётом новых достижений город поднялся в рейтинге рекордов страны с 14-го на 10-е место.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта 2019 года. Престижные студенческие соревнования, в ходе которых будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта, продлятся до 12 марта. На подготовку к Универсиаде было затрачено порядка 80 млрд рублей.